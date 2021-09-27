В Тюменской области за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 в регионе приближается к двум тысячам.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 230 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 61053), 163 человека выздоровели (за весь период – 53197), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 35178 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 599 520 человек, полный курс прошли 560 025.

За сутки скончались 16 человек с новой коронавирусной инфекцией в анамнезе, всего умерли 1937.

За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.