В Тюмени спасли ребенка с ОРВИ, который начал задыхаться. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени спасли ребенка с ОРВИ, который ночью начал задыхаться. В скорую позвонила перепуганная мама 10-летнего мальчика. Сказав только адрес медикам, она тут же приступила к оказанию первой медпомощи своему чаду.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой диагностировали у юного пациента острый ларинготрахеит: ему было трудно дышать, голос осип, из груди вырывался лающий кашель. До появления медиков мама сделала ребенку ингаляции, ему стало чуть легче. Сами врачи до прибытия в больницу проводили мальчику ингаляцию гормонами через небулайзер для уменьшения отёка гортани и голосовых связок.

– Верхние дыхательные пути у ребёнка намного короче и уже, чем у взрослого. При острых ОРВИ воспалительный процесс слизистой оболочки гортани и трахеи протекает стремительно и может стать причиной опасного состояния. Отёк и спазм приводят к развитию стеноза – частичного или полного сужения просвета гортани, препятствующего нормальному дыханию, – пояснила врач скорой медицинской помощи Мария Колясникова.