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Общество27 сентября 2021 11:09

В Тюмени 70 строителей добились выплаты зарплаты с помощью судебных приставов

Счета фирмы попросту заблокировали
Сергей Швецов
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В Тюмени 70 строителей добились выплаты зарплаты с помощью судебных приставов.

В Тюмени 70 строителей добились выплаты зарплаты с помощью судебных приставов.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 70 строителей добились выплаты зарплаты с помощью судебных приставов. Всего фирма задолжала специалистам около 14 миллионов рублей за проделанную работу.

– Судебный пристав-исполнитель уведомил руководителя организации о возбужденном в отношении него исполнительном воспроизводстве. Позже был вынужден применить меры принудительного воздействия на должника, так как по истечении срока для добровольной оплаты решение суда так и не было исполнено, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Блокировка счетов строительной организации приостановила финансовые операции предприятия. Именно это обстоятельство и послужило стимулом к скорейшему погашению всей суммы долга перед работниками.