Тюменец снял со спящей женщины цепочку за 120 тысяч рублей и сдал ее в ломбард

Тюменец снял со спящей женщины цепочку за 120 тысяч рублей и сдал его в ломбард. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 по Тюмени поступило заявление от 30-летней местной жительницы, что у нее кто-то украл золотую цепочку с кулоном общей стоимостью около 120 тысяч рублей. Женщина рассказала, что на ночь у нее дома оставался сожитель, а следующим утром она обнаружила пропажу украшений.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 26-летнего местного жителя. Между сожителями произошла ссора. Ночью, когда заявительница уснула, подозреваемый снял у нее с шеи золотую цепочку с кулоном.

– Похищенное мужчина позже сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника следственным отделом ОП № 8 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.