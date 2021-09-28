Погода на 28 сентября в Тюмени: пасмурно, плюс 8 градусов

В Тюмени пасмурно, плюс 8 градусов. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 сентября, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 3 – 2 градуса, днем ожидается плюс 8-7. Вечером столбики термометров покажут плюс 5-3 градуса. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, с переходом на северный, со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

28 сентября почитается память святого великомученика Никиты, которого называли Никита Гусепролет: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат». Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет – зима наступит позже.