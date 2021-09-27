Погода на 27 сентября в Тюмени: ночью – плюс один, днем – плюс семь

В Тюмени ночью – плюс один, днем – плюс семь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 1 градус, днем плюс 8 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 5 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер, с переходом на юго-восточный, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть «сдвинут» в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".