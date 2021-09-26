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Общество26 сентября 2021 5:35

Погода в Тюмени 26 сентября: похолодание, местами туман

Воздух прогреется до +7 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 26 сентября: похолодание, местами туман

Погода в Тюмени 26 сентября: похолодание, местами туман

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер будет дуть восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -4…+1 C, днем похолодание +4…+9 C.

По народному календарю 26 сентября – День святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. На Руси его называли Корнильем, так как в этот день с грядок обычно убирали репу, свеклу, редьку и морковь. То есть корнеплоды. Этот день считался последним теплым днем осени. Если шел дождь, то это называли хорошей приметой. Крестьяне говорили: «Дождь к земле припадает – землю целить начинает».