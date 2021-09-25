В Тобольске открыли информационный центр «Визит Тобольск». Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тобольске открыли информационный центр «Визит Тобольск». Цель специалистов – увеличить поток туристов в два-три раза.

– Сделать город открытым для туристов круглый год – одна из задач, которую будут решать специалисты центра. Развитие событийного туризма – еще одна задача учреждения. Нам нужно активизировать и нацелить местный бизнес на то, чтобы создать какое-то мероприятие, которое и станет притягательным для всех. Также есть потребность в высококачественных гостиницах, точках общепита, – сообщил директор культурно-туристического информационного центра «Визит Тобольск» Роман Баянов

Специалисты центра планируют одновременно развивать в Тобольске туризм детский, промышленный, экологический, рыболовный, научно-исторический. Увеличить поток туристов в два-три раза – цель специалистов «Визит Тобольск», то есть если ранее в город приезжали от 200 до 400 тыс. человек, то сейчас это должно быть примерно до 1 млн человек в год, передает «Тюменская линия».