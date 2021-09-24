В Тюмени ограничения из-за коронавируса продлили до 24 октября. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области ограничения из-за коронавируса продлили до 24 октября. Постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

– Допускается проведение экскурсий для организованных групп обучающихся образовательных организаций и туристических групп без пересечения групповых экскурсий в одном зале. Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий ограничиваются числом не более 500 человек, – сообщили в оперштабе.

Как разъяснили в департаменте физической культуры и спорта региона, с 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с большим количеством участников будет согласовываться с местным управлением Роспотребнадзора.

На территории области, естественно, сохраняется масочный режим. Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области также приостановлен до 24 октября.