В отделе полиции Тюмени женщина заявила об изнасиловании. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины. Ее обвиняют в заведомо ложном доносе.

19 июля 2021 года вечером пьяная обвиняемая в помещении дежурной части отдела полиции № 8 сообщила дежурному, что ее изнасиловал знакомый. Было организовано проведение соответствующей доследственной проверки, женщину сразу предупредили об уголовной ответственности за вранье.

– В рамках проверочных мероприятий установлено, что сообщенные обвиняемой сведения не соответствуют действительности, в связи с чем в отношении нее было возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит штраф до ста двадцати тысяч рублей. Также ее могут лишить свободы на два года.