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Общество23 сентября 2021 6:15

В Тюмени до 11 октября 2021 года закрыли для проезда улицу Володарского. Схема

Показываем, на каких участках запретят движение
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени до 11 октября 2021 закрыли для проезда улицу Володарского. Схема.

В Тюмени до 11 октября 2021 закрыли для проезда улицу Володарского. Схема.

Фото: Тюмень - наш дом

Начиная с сегодняшнего дня, 23 сентября 2021 года, и вплоть до 11 октября на нескольких участках улицы Володарского в Тюмени (от Челюскинцев до Тургенева) прекратится движение транспорта. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с ремонтом дороги на улице Володарского.

Итак, автомобилям запретят ездить по участкам:

- от Челюскинцев до Кирова;

- от Кирова до Семакова.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее выбирать маршрут движения. Схему смотрите ниже.