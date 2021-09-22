«Кинул и попал в голову». Тюменец прибил сожительницу чайником из-за пролитого на руку кипятка

Тюменец прибил сожительницу чайником из-за пролитого на руку кипятка. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции села Ярково Тюменской области поступило сообщение от жителя многоквартирного дома, который пояснил, что его соседка лежит на лестничной клетке в крови. Он вызвал скорую.

Потерпевшая распивала алкоголь с сожителем. После распития спиртного женщина решила налить себе чаю и нечаянно пролила кипяток на сожителя. Не заметив этого, гражданка направилась из кухни в соседнюю комнату.

– В это время злоумышленник схватил чайник, кинул в пострадавшую и попал ей в голову. После этого мужчина вытолкал потерпевшую в подъезд, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Участковый задержал 42-летнего подозреваемого и доставил его в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.