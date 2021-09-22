Выборы Тюменской областной думы признаны состоявшимися. Кто победил?

Выборы Тюменской областной думы признаны состоявшимися. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Выборы Тюменской областной думы признаны состоявшимися. Итоги подвел председатель облизбиркома Игорь Халин.

– «Единая Россия» набрала 711 839 голосов, что составляет чуть более половины от общего количества, ЛДПР – 180 861 (12,72%), КПРФ – 169 751 (11,94%) и «Справедливая Россия – За правду» – 106 195 голосов (7,47%). Все остальные политические партии не преодолели пятипроцентный барьер, – сообщил Халин.

Явка составила 54,19%: Тюменская область – 61,05%, ЯНАО – 62,41%, ХМАО-Югра – 44,54%. По 23 из 24 одномандатных избирательных округов победили кандидаты от «Единой России», по одному избирательному округу – кандидат от КПРФ.

Напомним, что на избирательных участках работал 3 461 наблюдатель, в том числе 109 от кандидатов, 1 410 – от политических партий и еще 1 942 – от общественности.