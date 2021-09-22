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Общество22 сентября 2021 13:39

Тюменец через суд компенсировал моральный ущерб за сверхурочные часы

Мужчина трудился неофициально
Сергей Швецов
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Тюменец через суд компенсировал моральный ущерб за сверхурочные часы.

Тюменец через суд компенсировал моральный ущерб за сверхурочные часы.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчине, который трудился неофициально у индивидуального предпринимателя, компенсировали моральный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Согласно договоренности, он должен был работать за 50 тысяч рублей в месяц, однако потом бизнесмен захотел, чтобы горожанин «пахал» больше.

Тюменец приступил к работе в должности водителя погрузчика. Помимо основных обязанностей, работодатель привлекал его к выполнению сверхурочной работы, никак не учитывая эти часы.

– Отработав 5 рабочих дней и поняв, что сверхурочные оплачивать не будут, водитель принял решение уволиться. Предприниматель не оплатил отработанную неделю, ссылаясь на то, что официально трудовые отношения не оформлены, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

После того как коммерсанта признали виновным в уклонении от оформления трудовых отношений, он попытался сделал запись задним числом. Однако суд признал, что тот все же нарушил предусмотренные трудовым законодательством порядки оформления трудового договора и выплаты заработной платы работнику.