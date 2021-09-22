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Происшествия22 сентября 2021 11:51

Ялуторовская прокуратура нашла сайты, где продавали дипломы вузов

Теперь поддельные документы никто не сможет купить
Сергей Швецов
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Ялуторовская прокуратура нашла сайты, где продавали дипломы вузов.

Ялуторовская прокуратура нашла сайты, где продавали дипломы вузов.

Фото: Ольга Крыльцова

Ялуторовская прокуратура нашла восемь сайтов, где продавали поддельные документы об образовании. Среди прочих – дипломы вузов, техникумов, колледжей, ПТУ, аттестатов школ.

– Это уголовная статья. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство направило в Ялуторовский районный суд 8 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.