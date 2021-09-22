В Ишиме мужчина, переживший третий инсульт, забыл алфавит. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме спасли 54-летнего Владимира Дейнеса, который 8 сентября перенес уже третий инсульт. Предыдущие два у него случились пять и два года назад.

В последний раз мужчину везли на скорой в больницу прямо с рабочего места. Благо, что коллеги вовремя заметили, что у него ухудшилось самочувствие.

– У пациента отмечались асимметрия лица, нарушение сознания и речи, слабость в левой половине тела. Пациент поступил в «терапевтическое окно», ему сразу провели тромболизисную терапию, – сообщил врач-невролог первичного сосудистого отделения областной больницы № 4 Фируз Бахридинов.

Уже на следующий день все утерянные функции у горожанина начали восстанавливаться, улучшился уровень сознания. На вторые сутки нахождения в ПСО Владимира Яковлевича перевели в общую палату. С ним две недели занимались физио- и эрготерапевты, инструктор ЛФК, логопед и специалист по механотерапии.

Медики вернуть пациенту двигательную активность, он уверенно работает двумя руками, самостоятельно ходит. Однако так и не может вспомнить алфавит. Его он забыл еще после первого инсульта.