Житель Тюмени устроил из своей квартиры на улице Севастопольской наркопритон

Житель Тюмени устроил из своей квартиры по улице Севастопольской наркопритон. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники городского отдела полиции № 5 Тюмени задержали ранее судимого неработающего 43-летнего местного жителя, подозреваемого в организации и содержании притона для потребления наркотиков. Мужчина неоднократно предоставлял возможность наркозависимым употреблять запрещенные вещества в своей квартире на улице Севастопольской.

– В ходе осмотра жилого помещения в присутствии понятых сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили различные приспособления для употребления наркотиков, 7 использованных инъекционных шприцов и следы наркотических средств, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

По данному факту отделом дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Организация притона для потребления наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.