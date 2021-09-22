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Происшествия22 сентября 2021 9:00

Житель Тюмени устроил из своей квартиры на улице Севастопольской наркопритон

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
Сергей Швецов
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Житель Тюмени устроил из своей квартиры по улице Севастопольской наркопритон.

Житель Тюмени устроил из своей квартиры по улице Севастопольской наркопритон.

Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники городского отдела полиции № 5 Тюмени задержали ранее судимого неработающего 43-летнего местного жителя, подозреваемого в организации и содержании притона для потребления наркотиков. Мужчина неоднократно предоставлял возможность наркозависимым употреблять запрещенные вещества в своей квартире на улице Севастопольской.

– В ходе осмотра жилого помещения в присутствии понятых сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили различные приспособления для употребления наркотиков, 7 использованных инъекционных шприцов и следы наркотических средств, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

По данному факту отделом дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Организация притона для потребления наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.