Погода на 22 сентября в Тюмени: незначительное потепление

В Тюмени ожидается незначительное потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 сентября, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 2 – 1 градус, днем плюс 8 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 3 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер с переходом на северный со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день настает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинная, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.