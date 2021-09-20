В Тюмени парень снял со счета своей бабушки 60 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 1 по Тюмени поступило заявление от 66-летней местной пенсионерки. Женщина пояснила, что у нее с банковских карт пропало свыше 60 тысяч рублей.

Полицейские установили личность причастного к краже, им оказался ранее не судимый неработающий 20-летний внук заявительницы. Тюменец воспользовался сотовым телефоном родственницы, с которой проживает в одной квартире, чтобы перевести деньги с ее счетов на свой.

– В первый раз ему без проблем удалось осуществить задуманное. С июля этого года молодой человек произвел списание еще несколько раз. Потерпевшая заметила пропажу денег лишь в сентябре и сразу обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.