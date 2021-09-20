В Тюмени врачи за одну операцию удалили пациентке две опухоли. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи тюменской клиники «Нефтяник» выполнили сложнейшую трехчасовую операцию 57-летней пациентке, удалив сразу две опухоли. Врач – онколог-уролог Александр Купчин выполнил лапароскопическую резекцию почки, а хирург Эмиль Яхяев провёл резекцию поджелудочной железы.

– Опухоль почки и поджелудочной железы одновременно – явление не частое. Такие операции приходится выполнять всего пару раз за год. Сложность состояла в том, что оба новообразования удаляли в один этап операции и всего через 6 проколов. После такой операции даже пожилые люди с сопутствующими хроническими заболеваниями восстанавливаются очень быстро, – отметили в медучреждении.

Врачи выполнили свою работу точно, через минимальное количество проколов удалив опухоли и сохранив органы. Сейчас женщина готовится к выписке, она будет находиться под наблюдением врача-онколога.