На улице Мельникайте в Тюмени после страшного ДТП скончался таксист, который вез семью. Фото: СОЦСЕТИ

На улице Мельникайте произошло серьезное ДТП, в результате которого пять человек пострадали и один погиб. Здесь столкнулись Toyota и такси Datsun.

Выяснилось, что Toyota на высокой скорости въехала в заднюю часть Datsun, отчего последнее авто отбросило на бордюр и в столб. 36-летний водитель иномарки, влетевшей в зад, был пьян. Показания алкотестера составили 1,2 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– 33-летний водитель Datsun, который является жителем Курганской области, скончался на месте ДТП. Пострадала семья из пяти человек, которую он вез, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По уточненным данным, на переднем сиденье в машине такси ехала женщина 1990 года рождения. Также в авто находились ее 34-летний муж и их трое дочерей – 2014, 2016, 2018 годов рождения.

Двое детей не пострадали, у третьего – перелом основания черепа. У их мамы – серьезная сочетанная травма в виде множественных переломов, она в реанимации. У главы семейства зафиксировали переломы ребер и поверхностные травмы.