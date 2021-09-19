В Тюменской области закрылись избирательные участки. Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области закрылись избирательные участки. Итоги трехдневного голосования обнародуют 20 сентября.

Процесс голосования прекратился в 20.00, но избирательные комиссии обязаны учесть голоса тех, кто находился в помещении УИКа до наступления восьми вечера.

Отметим, что временные участки призваны обеспечить права избирателей, находящихся в учреждениях закрытого типа. Так, четыре участка работали в помещениях ряда больниц областного центра, передает "Тюменская область сегодня".

– Законодательство допускает работу временных участков в течение всех трех дней голосования. Однако мы постановили открыть их только в финальный день голосования, в связи с малым количеством избирателей на этих участках в иных сроках работы не было нужды, – сказал председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.