Александр Ремезков отметил правильную организацию выборов в Тюменской области. Фото: Ирина Ромашкина

Первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков отметил правильную организацию выборов в Тюменской области. По его словам, избиратели смогли прийти и безопасно сделать свой выбор.

– Во время выборов в Тюменской области был высокий уровень организации со стороны администраций муниципальных образований и правительства области, – считает Александр Ремезков.

– Представители партии «Справедливая Россия – За правду» не имеют серьезных замечаний к процессу голосования по вопросам организации голосования, – сообщил член Совета партии «Тюменской области сегодня».

Он также отметил, что избиратели Тюменской области оказались готовы провести все три дня в выборном процессе. Для многих граждан это было удобным решением. Данных о том, что в дни выборов происходили нарушения, нет, резюмировал Александр Ремезков.