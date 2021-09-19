Избирательные комиссии Дальнего Востока начали подсчет голосов

Избирательные участки Тюмени закроются 19 сентября в 20:00 Фото: Ирина Ромашкина

Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы и регионального парламента завершилось в регионах Дальнего Востока. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области закрылись в 11:00 по московскому времени. В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО голосование завершилось в 13:00 по московскому времени. Еще спустя час закончилось голосование в Приамурье, Якутии и в Забайкальском крае. Последней из регионов Дальневосточного федерального округа ушла на подсчет голосов Республика Бурятия – там избирательные участки закрылись в 15.00 по мск.

Как сообщила председатель Избиркома Камчатского края Инга Иринина, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Процесс будет идти непрерывно до установления результатов.

– Это очень ответственная работа, к сегодняшним бланкам добавились еще сейф-пакеты за предыдущие дни, а также бюллетени избирателей, проголосовавших в ходе досрочного голосования. Предварительные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября, – пояснила она.

Избиркомы сообщают предварительные данные явки на 18:00 по местному времени. К этому часу на Камчатке голосовать пришли 38,72 % избирателей, на Сахалине -– 37,28 %, в Магаданской области явка составила около 41 %. В Приморье проголосовало 39 % или 566 543 избирателя.

В ЕАО проголосовали 59,63 % избирателей, на Чукотке – 58,89 % избирателей. Кстати, три населенных пункты Чукотки показали стопроцентную явку. В Приамурье на выборы пришли 39,1 % избирателей, в Хабаровском крае – 40,67 %.

– Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано, – заявил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

В Якутии на выборы пришли 313 500 человек – это 47,33 % избирателей. В Забайкальском крае явка составила 36,16 % – 280 648 избирателей. В Бурятии в третий день выборов проголосовали 41,26% избирателей.

Избирательные участки Сибирского федерального округа так же завершили работу. В Уральском федеральном округе остаются считанные минуты до окончания голосования. Избирательные участки Тюмени закроются 19 сентября в 20:00. После этого члены избирательных комиссий приступит к подсчету голосов.