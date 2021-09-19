На фестиваль «Тюменская осень» приходят тюменцы всех возрастов

Фестиваль "Тюменская осень" ждет тюменцев с 8 утра до 8 вечера Фото: Мария Толстихина

Фестиваль «Тюменская осень» – отличная возможность провести время активно и ярко. Здесь проходят конкурсы, работают концертные площадки, выставки и ярмарки, проводятся спортивные соревнования. Чаще всего поучаствовать в забавах предпочитают взрослые граждане, но и без молодежи не обходится. Об этом рассказала волонтер фестиваля на площадке возле 12-ой поликлиники Ирина.

- Чаще мы наблюдаем на нашей площадке взрослых людей, где-то после тридцати лет. Они участвуют в викторине живо и радостно, почти все настроены на то, чтобы получить машину или квартиру. Верят в удачу немногие, но играют все. Нередко тюменцы приводят с собой своих детей, особенно много малышей было в выходные дни, - рассказала волонтер.

Тюменцы приводят своих детей и внуков Фото: Мария Толстихина

Ирина считает, что такой праздник можно с уверенностью назвать семейным.

- Так редко у семей есть возможность выбраться куда-то всем вместе. Наш фестиваль с ярмарками, викторинами и концертами – отличный повод провести время вместе, тем более что никаких вложений это не требует, все развлечения и подарки абсолютно бесплатны, - дополнила она.

По словам волонтера, молодые люди также не редкие гости на фестивале. Особенно часто встречаются школьники, которые своим энтузиазмом могут утереть нос любому взрослому. Студентов меньше, но все же есть: чаще они приходят со своими вторыми половинками. Так сделали тюменцы Настя и Никита, первой целью которых было отведать каши на полевой кухне.

- Мы договорились еще вчера, что придем сегодня на площадку и поедим настоящей полевой каши. До этого мы ее ни разу не пробовали. Сегодня, наконец, чудо свершилось! Нам очень понравилось, вкусно, советуем, - заключили студенты.

Осенний праздник проходит более чем на двухстах площадках, каждая из которых работает с 17 по 19 сентября с 8.30 и до 19.00. В эти дни все желающие могут посетить ярмарки, побывать на концертах, и отведать самых настоящих лакомств, как это сделали наши герои. Успехов!