Тюменцы традиционно демонстрируют высокую активность на выборах. Фото: Мария Толстихина

Тюменцы традиционно демонстрируют высокую активность на выборах. Об этом говорят в том числе выборы четырнадцатилетней давности, когда местные жители с другими россиянами определяли состав Госдумы РФ V созыва.

Тогда за большинство голосов соперничали 11 политических партий, большинство собрала «Единая Россия», пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР и КПРФ.

Отметим, что только по итогу прошедшей пятилетки Тюменская область усилила свои позиции и укоренилась в числе лидеров экономического развития страны. Регион входит в первую тройку по состоянию инвестиционного климата по итогам прошлого пандемийного года.

Первое место по показателю обрабатывающих производств регион держит по УФО и шестое по стране. За полгода он составил свыше 122%. Кроме того, почти каждый третий житель региона получает социальную поддержку, передает «Тюменская область сегодня».