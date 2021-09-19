Гена Виноградов: «голосуя, мы решаем судьбу своей страны» Фото: Ирина Ромашкина

В Тюмени продолжаются выборы. С самого утра горожане приходят на избирательные участки, чтобы отдать голоса за определенных кандидатов, тем самым выражая свою активную гражданскую позицию.

В связи с этим председатель Тюменской областной общественной организации цыган «Штар» Гена Саулович рассказал, как проходят выборы на участке в школе №94, куда приходит отдать свой голос цыганский табор.

- Голосование у нас началось в 11 часов, в школе №94. Люди приходят вместе с семьей, народу много. Но избиратели продолжают идти и сейчас. Здесь каждый понимает, насколько важно проголосовать, ведь мы так решаем судьбу своей страны, а это очень ответственная задача, - поделился Гена Виноградов.

Также он обратил внимание на меры безопасности, предпринятые на избирательных участках в условиях коронавируса. Гена Саулович

- При входе измеряют температуру тела, для пришедших есть медицинские маски, антисептики для рук, выдают ручки, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, - добавил Гена Саулович.