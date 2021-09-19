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Политика19 сентября 2021 10:46

В Тюменской области на избирательных участках наблюдаются очереди

Жители региона активны в выполнении своего гражданского долга
Сергей Швецов
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В Тюменской области на избирательных участках наблюдаются очереди.

В Тюменской области на избирательных участках наблюдаются очереди.

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области на избирательных участках наблюдаются очереди. Жители региона активны в желании выполнить свой гражданский долг.

–Наблюдатели отмечают, что соблюдены все меры профилактики, в наличии маски, перчатки, санитайзеры. Девять человек осуществляют видеонаблюдение согласно графику. Они отмечают, что выборы проходят спокойно, нештатных и конфлитных ситуаций не выявлено. В Центре общественного наблюдения мы принимаем видео с более одной тысячи камер по всему региону, – сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.