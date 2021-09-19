В Тюмени на избирательных участках наблюдаются очереди

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В Тюменской области продолжается голосование. С 8 утра для жителей открылись 1 070 избирательных участков.

По словам председателя избирательной комиссии № 2929 Татьяны Ческидовой, люди идут активно. Уже к началу процесса в фойе избирательного участка собралась очередь. В основном, это пенсионеры.

- Рано встаю. К восьми часам уже готов голосовать. Сделаю выбор, и потом уже свои дела , - говорит Вячеслав Войнов.

Отметим, что на избирательном участке дежурят несколько наблюдателей - от общественной палаты, партий и отдельных депутатов.

- Явка 20%. Выборы проходят спокойно, нарушений наблюдатели не выявляют. С утра идут одни бабушки. К нам пришла пенсионерка с тяжелой тележкой, которая после голосования поедет на дачу. Мы помогли ей занести ее «багаж» , - рассказал председатель УИК № 2922 Вячеслав Титов.

А председатель УИК №2244 Наталья Ильиченко сообщила, что за два дня на участке проголосовали около 30% от общего числа зарегистрированных избирателей, а их 1 797 человек.

- На участок идут пожилые люди, поскольку для них выборы - это праздник. Идут семьями. Активна молодежь. У нас было три человека впервые голосовавшие в своей жизни. Мы их поздравили аплодисментами , - рассказала она.

Также продолжают отрабатываться вызовы на подомовое голосование. Накануне бригада с данного участка выезжала два раза, сегодня также есть приглашения, сообщает «Тюменская область сегодня».