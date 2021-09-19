На избирательных участках Тюменской области работают около трех тысяч наблюдателей

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В Тюменской области продолжаются выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. Чтобы голосование прошло честно и без нарушений, за его ходом следят около трех тысяч наблюдателей.

Кроме того, выехать на места по жалобам на нарушения и разобраться в ситуации готова 71 выездная комиссия.

- Общественное и видеонаблюдение гарантируют прозрачность избирательного процесса. Видеонаблюдение реализуется в более чем 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях региона, - рассказал председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Также он сообщил, что любой желающий может ознакомиться с работой наблюдателей, придя в общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области во Дворце пионеров.