В последний день выборов в Тюменской области открылись 1 070 участков для голосования Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков, в каждом из которых ждут граждан, готовых выразить свое волеизъявление.

Во всех помещениях для голосования есть запасы антисептических средств, одноразовых масок и перчаток, на входе всем пришедшим измеряют температуру тела, а каждый избирательный бюллетень убирают и обрабатывают.

Напоминаем, что с 17 по 19 сентября в Тюменской области проводятся выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и Тюменской областной думы седьмого созыва. Кроме того, в Тюмени и в ряде муниципальных районов проводятся дополнительные выборы в органы муниципальной представительной власти.

По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, во второй день явка и активность избирателей существенно выросли, составив 38,85% от населения региона. А это значит, что проголосовали 440 тысяч 534 человека.

Всего же принять участие в выборах в Тюменской области могут 1 миллион 128 тысяч 712 человек.