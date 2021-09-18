«От мала до велика»: тюменцы приходят на избирательные участки целыми семьями

Тюменцы активно идут на избирательные участки Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области проходит второй день голосования. На избирательных участках многолюдно - те, кто не смог проголосовать вчера, отправляются сегодня выразить свою гражданскую позицию. Приходит молодежь, люди старшего поколения и целые семьи.

Кстати, большое число родителей с детьми наблюдалось на избирательном участке, расположенном в корпусе ТюмГУ на улице Ленина.

Приходят семьи с детьми Фото: Мария Толстихина

- В целом людей сегодня идет очень много, больше, чем было вчера. Семьи, пенсионеры, студенты. Тех, кто предпочел надомное голосование, мало - обычно стараются все-таки прийти самостоятельно. Дети с удовольствием приходят, смотрят, просят опустить бюллетень в урну - для них это все интересно,- рассказали на избирательном участке.

Также тюменцы активно голосуют в избирательном участке №2003 на улице Герцена, д. 80, где расположен ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж экономики, управления и права». Правда, пожилых людей приходит меньше, чем накануне - большинство в погожий день отправились на дачу.

Голосуют люди старшего поколения Фото: Ирина Ромашкина

- Скорее всего, основная масса отправится голосовать 19 сентября. Но сегодня тоже не можем пожаловаться на малое количество людей: у нас довольно активный участок. Удобно, что голосование проводится на протяжении трех дней, это позволяет избежать большого скопления народа в одной точке, - рассказали на участке.