«Граждане сознательные, добропорядочные и отзывчивые»: как тюменские полицейские следят за порядком на избирательных участках

Следить за порядком полицейским помогает бдительность и профессиональный взгляд Фото: Мария Толстихина

Выборная компания – 2021 уже стартовала в Тюменской области. В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, жители голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы и Тюменской областной думы. Для обеспечения общественного порядка на каждом избирательном участке работают полицейские. Старший участковый отдела полиции № 4 майор полиции Цецен Убушиев рассказал «Комсомольской правде», что работа по обеспечению порядка проходит в штатном режиме.

– При проведении выборов мы осуществляем охрану порядка, всё происходит в штатном режиме согласно нашему расписанию и плану проведения мероприятий. Никаких проблем нет, всё хорошо, всё организованно. Каких-либо несогласованных митингов и внеплановых мероприятий не было, нарушений также не обнаружили. Граждане сознательные, добропорядочные, отзывчивые, – рассказал старший участковый.

По словам стражей порядка, голосование проходит в штатном режиме Фото: Мария Толстихина

Сотрудник полиции также добавил, что в основном на выборы тюменцы приходят с положительным настроем. Выявить подозрительных личностей стражам порядка помогает не только их профессиональный взгляд и бдительность, но и металлодекторные рамки. Перед входом в помещение все граждане проходят проверку на наличие опасных предметов.

Также на избирательных участках следят за безопасностью здоровья. Избирателям выдаются медицинские маски, одноразовые перчатки и бахилы. Жителям измеряют температуру тела, а также предлагают воспользоваться антисептическими средствами. Безопасность граждан поддерживается на всех уровнях.