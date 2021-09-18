Фото: Екатерина Христозова
Жители Тюмени оценили удобство «Палаток здоровья», в которых можно проверить состояние своего организма.
Палатка здоровья от поликлиники №17 расположилась на улице Народная, 6 корпус 1. Так, горожанка Анна Дюрягина замерила у врача артериальное давление.
- Мне всего 30 лет, но иногда плохое самочувствие. Вот решила проверить давление. Оказалось, все в норме, - рассказала девушка.
А вот другая тюменка Светлана Пестерякова решила проверить уровень холестерина и глюкозы.
- Я диабетик и тщательно слежу за здоровьем. Сегодня проверила утром сахар крови, но и за уровнем холестерина не мешает следить, - добавила она.
Также посетители палаток здоровья отмечают их удобство.
- Специально идти в поликлинику не хочется, а тут можно пройти основные обследования без очередей и серых стен , - считает Сергей Соколов.
Отметим, что помимо проверки давления, холестерина и сахара крови, тюменцев могут осмотреть на наличие онкологических заболеваний. Кроме того, в них можно пройти вакцинации от гриппа и COVID-19. Для этого необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Кстати, работа «Палаток здоровья» проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, а посетить их может любой желающий по следующим адресам:
- городская поликлиника №1, ул. Газовиков, 6;
- городская поликлиника №3, ул. Ковалева, 9;
- городская поликлиника №12, ул. Народная, 6;
- городская поликлиника №17, ул. Широтная, 94;
- городская поликлиника №17, ул. Монтажников, 41;
- гимназия №21, ул. Орджоникидзе, 49;
- «Тюмень-дзюдо», ул. В. Гнаровской, д. 1;
- Гилевская роща;
- общежитие №1 Тюменского государственного медицинского университета.