Фото: Екатерина Христозова

Жители Тюмени оценили удобство «Палаток здоровья», в которых можно проверить состояние своего организма.

Палатка здоровья от поликлиники №17 расположилась на улице Народная, 6 корпус 1. Так, горожанка Анна Дюрягина замерила у врача артериальное давление.

- Мне всего 30 лет, но иногда плохое самочувствие. Вот решила проверить давление. Оказалось, все в норме, - рассказала девушка.

А вот другая тюменка Светлана Пестерякова решила проверить уровень холестерина и глюкозы.

- Я диабетик и тщательно слежу за здоровьем. Сегодня проверила утром сахар крови, но и за уровнем холестерина не мешает следить, - добавила она.

Также посетители палаток здоровья отмечают их удобство.

- Специально идти в поликлинику не хочется, а тут можно пройти основные обследования без очередей и серых стен , - считает Сергей Соколов.

Отметим, что помимо проверки давления, холестерина и сахара крови, тюменцев могут осмотреть на наличие онкологических заболеваний. Кроме того, в них можно пройти вакцинации от гриппа и COVID-19. Для этого необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Кстати, работа «Палаток здоровья» проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, а посетить их может любой желающий по следующим адресам:

- городская поликлиника №1, ул. Газовиков, 6;

- городская поликлиника №3, ул. Ковалева, 9;

- городская поликлиника №12, ул. Народная, 6;

- городская поликлиника №17, ул. Широтная, 94;

- городская поликлиника №17, ул. Монтажников, 41;

- гимназия №21, ул. Орджоникидзе, 49;

- «Тюмень-дзюдо», ул. В. Гнаровской, д. 1;

- Гилевская роща;

- общежитие №1 Тюменского государственного медицинского университета.