Принять участие в фестивале «Тюменская осень» пожилым помогут волонтеры кол-центра.

Принять участие в фестивале «Тюменская осень» пожилым (кто находится на больничном или самоизоляции) помогут волонтеры кол-центра. Всё, что нужно сделать, это позвонить по телефону 8-800-250-53-22.

– Ребята будут принимать звонки с 8.00 до 13.00, затем сменятся, в таком режиме будет работать кол-центр. Не забывайте про паспорт, если идёте за подарками, – напомнила директор «РИО-центр» Татьяна Беляева.

Процедура участие в викторине фестиваля такова: вы звоните, оператор вытягивает карточку и задает звонящему вопрос. Если ответ оказался верным, подготовит подарок, за которым нужно будет прийти в удобное время. За работой 30 волонтеров пристально наблюдают кураторы.

Забрать подарки можно будет в специальном центре, где они будут дожидаться своих хозяев. При себе нужно обязательно иметь паспорт, как уже говорилось выше.