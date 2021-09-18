Тюменка пришла на выборы вместе с собакой-голосовакой

Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени Анна пришла на избирательный участок в школе №67 со своей собакой Найдой. Девушка не исключает, что приходить на голосование с питомцем станет доброй традицией их семьи.

Тюменка рассказала, что в июле 2020 года раненую собаку спасали и пристраивали организаторы развлекательной площадки. Девушка сначала увидела ее фото в социальных сетях, а затем вместе с мужем решили оставить Найду навсегда. Теперь бывшая дворняжка сильная, здоровая и жизнерадостная.

По словам девушки, она взяла собаку на участок для голосования, чтобы найти и поблагодарить неравнодушных тюменцев, которые спасли ее в 2020 году.

- Мы ее прозвали собака-голосовака. Очень активная, независимая, любит людей. Кличка Найда, потому что найденыш. Мы очень рады, что ее взяли. Она удивительным образом идеально вписалась в нашу семью. Я пришла на тот участок, где увидела первые фото Найды, а заодно и проголосовать, - рассказала Анна.

Кстати, люди, которые год назад спасли Найду, тоже были на площадке.

- Для нас было большим сюрпризом увидеть Найду. Она очень изменилась. Веселая, здоровая, ухоженная. Видно, что ее очень любят. Увидеть ее с хозяйкой – здорово. Радостно, что мы к этому причастны, - поделилась эмоциями волонтер Оксана.