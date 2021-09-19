Фото: администрация Тобольска

В рамках всемирного Дня туризма в Тобольске пройдет неделя бесплатных экскурсий - с 20 по 26 сентября. Жители и гости города смогут посетить предприятия, организации и музеи.

Так, 20 сентября в 18:00 всех желающих ждут в тобольском ПАТП. Сотрудники предприятия покажут, как автобусы выезжают на линию, снаряжаются кондукторы и чем занимаются диспетчеры. Посетить ПАТП можно также 22 и 24 сентября.

Кроме того, 20 сентября можно будет посетить музей освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича, а 21 сентября в 14:00 на экскурсию приглашает тобольская фабрика художественных косторезных изделий. Гостям расскажут о процессе работы косторезов и покажут готовые работы.

Затем, 22 сентября, экскурсантов ждут во Дворце Наместника. Музейные сотрудники приготовили два новых проекта: «Мелодии Сибири» и «Бронзе подобный». Начало - в 14 часов. А часом позже для тоболяков и гостей города откроется мастерская «Минсалим».

Кроме презентации ремесленных изделий с гостями пообщается хозяин мастерской Минсалим Тимергазеев.

В последующие дни, 23 и 24 сентября, в 15:00 начнется экскурсия по Тобольскому драматическому театру. Гостям расскажут, как создаются спектакли, покажут работу декораторов, гримеров и сотрудников сцены. Завершится экскурсия в театральном музее.

25 сентября пройдет прогулка по территории Тобольского кремля, 26 сентября - автобусная вечерняя экскурсия по городу с посещением Базарной площади.

Записаться можно по телефону: 8 (3456) 24-69-70 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов или направить заявку на электронный адрес: admturizm@mail.ru. Количество мест ограничено.