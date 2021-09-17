Участникам фестиваля «Тюменская осень» оказывают поддержку 700 волонтеров

Также волонтеры задействованы в работе колл-центра

В Тюмени организованы 183 площадки фестиваля «Тюменская осень», на каждой из которых работают волонтеры. В течение всего дня они оказывают посильную помощь организаторам викторины, помогают маломобильным и пожилым людям, консультируют по возникающим вопросам. Об этом рассказала руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова.

Всего в организации фестиваля задействовано почти 700 волонтеров. 18 и 19 сентября добровольцы продолжат работу на площадках фестиваля. Они помогут в проведении викторины, а в случае правильного ответа выдадут подарки. При возникновении вопросов проконсультируют и сориентируют горожан, а также помогут семьям с детьми.

Также волонтеры задействованы в работе колл-центра викторины «Тюменская осень». Обратиться к ним по телефону 8-800-250-53-32 могут пожилые горожане и те, кто по объективным причинам не могут поучаствовать в очном формате.