В Голышмановском округе планируют ввести в эксплуатацию почти 7 тысяч квадратов жилья Фото: Ольга Крыльцова

В текущем году в Голышмановском округе планируют ввести в эксплуатацию почти 7 тысяч квадратных метров жилья, а за первое полугодие уже сдано 2 253 квадратных метра. Это одиннадцать индивидуальных домов и один многоквартирник.

По словам председателя муниципального комитета градостроительства и архитектуры Веры Тарасовой, строительство в основном ведется на участках, где ранее стояли ветхие дома.

Отметим, что свидетельства на социальные выплаты для приобретение или строительство жилья получили три молодых семьи, всего - около полутора миллионов рублей. Еще пятнадцать молодых семей и молодых специалистов планируют улучшить свои жилищные условия за счет участия в новой программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством РФ.

Также соцвыплаты на жилье предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам. А востребованным специалистам выделяется служебное жилье.