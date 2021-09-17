В тюменском центре по наблюдению за выборами видеостена фиксирует активную позицию избирателей. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В тюменском центре по наблюдению за выборами видеостена фиксирует активную позицию избирателей. Такие центры есть во всех субъектах Российской Федерации.

– Многие жители региона пришли к открытию избирательных участков, чтобы исполнить свой гражданский долг. Отрадно, что люди понимают важность этого мероприятия и ответственно относятся к своему долгу, – отметил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев.

По его словам, благодаря видеостене можно наблюдать за ходом голосования на различных участках. Так, граждане, которые сделали заявку на наблюдение за определенным участком, к которому они имеют отношение, видят только его на экране.

Отметим, что в Тюменской области на выборах 2021 года видеосистемой оборудовали 490 избирательных участков, где проголосуют более 75% избирателей. На каждом участке установили по две видеокамеры.