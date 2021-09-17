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Политика17 сентября 2021 13:23

Проживающие в тюменском пансионате ветераны войны и труда проголосовали на выборах

К ним прибыли члены участковой комиссии
Сергей Швецов
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Проживающие в тюменском пансионате ветераны войны и труда проголосовали на выборах. Фото Сергея Кузнецова.

Проживающие в тюменском пансионате ветераны войны и труда проголосовали на выборах. Фото Сергея Кузнецова.

Проживающие в тюменском пансионате ветераны войны и труда проголосовали на выборах. К ним прибыли члены участковой комиссии.

– Нельзя быть равнодушным, надо всегда делать свой выбор. Выборы – это возможность повлиять на нашу жизнь и на будущее. Для нас это важное и значимое событие, мы всегда ходим голосовать. Никогда не пропускала и не пропускаю выборы. Если люди будут отмалчиваться, ничего хорошего не выйдет, – заявила ветеран Лариса Миронова.

Другой ветеран, 89-летняя Нинель Домке, отметила, что таким образом проявляет заботу о внуках: «Вся жизнь у них впереди, поэтому меня волнует, как они будут жить дальше. Спасибо за организованную для нас возможность проголосовать».

В течение трех дней члены избирательных комиссий будут принимать заявления и предоставлять гражданам возможности для голосования вне избирательных участков.