Проживающие в тюменском пансионате ветераны войны и труда проголосовали на выборах. Фото Сергея Кузнецова.

Проживающие в тюменском пансионате ветераны войны и труда проголосовали на выборах. К ним прибыли члены участковой комиссии.

– Нельзя быть равнодушным, надо всегда делать свой выбор. Выборы – это возможность повлиять на нашу жизнь и на будущее. Для нас это важное и значимое событие, мы всегда ходим голосовать. Никогда не пропускала и не пропускаю выборы. Если люди будут отмалчиваться, ничего хорошего не выйдет, – заявила ветеран Лариса Миронова.

Другой ветеран, 89-летняя Нинель Домке, отметила, что таким образом проявляет заботу о внуках: «Вся жизнь у них впереди, поэтому меня волнует, как они будут жить дальше. Спасибо за организованную для нас возможность проголосовать».

В течение трех дней члены избирательных комиссий будут принимать заявления и предоставлять гражданам возможности для голосования вне избирательных участков.