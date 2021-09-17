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Политика17 сентября 2021 12:26

Жители Тюмени подают заявки на просмотр хода голосования на выборах

Общественный штаб по наблюдению за выборами был открыт 10 марта 2021 года
Сергей Швецов
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Жители Тюмени подают заявки на просмотр хода голосования на выборах.

Жители Тюмени подают заявки на просмотр хода голосования на выборах.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жители Тюмени подают заявки на просмотр хода голосования на выборах. Общественный штаб по наблюдению за выборами открылся 10 марта в здании Дворца творчества и спорта «Пионер».

– Сегодня я наблюдаю за выборами. Считаю важным участвовать в политической жизни своего региона, иметь отношение к жизни своего города. Хочу, чтобы выборы прошли максимально честно, чтобы оправдались ожидания граждан, – сказал горожанин Артем Туракулов на участке № 2062.

Отметим, что оставить заявку на наблюдение за выборами можно подать через сайт Общественной палаты. Специалист ее просмотрит и примет решение о времени, в которое гражданин может прийти в специализированный центр.

Если у наблюдателя возникают вопросы по ходу голосования, специалисты центра могут их проконсультировать о соответствии происходящего на экране мониторов законодательству о выборах.