Жители Тюмени подают заявки на просмотр хода голосования на выборах. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жители Тюмени подают заявки на просмотр хода голосования на выборах. Общественный штаб по наблюдению за выборами открылся 10 марта в здании Дворца творчества и спорта «Пионер».

– Сегодня я наблюдаю за выборами. Считаю важным участвовать в политической жизни своего региона, иметь отношение к жизни своего города. Хочу, чтобы выборы прошли максимально честно, чтобы оправдались ожидания граждан, – сказал горожанин Артем Туракулов на участке № 2062.

Отметим, что оставить заявку на наблюдение за выборами можно подать через сайт Общественной палаты. Специалист ее просмотрит и примет решение о времени, в которое гражданин может прийти в специализированный центр.

Если у наблюдателя возникают вопросы по ходу голосования, специалисты центра могут их проконсультировать о соответствии происходящего на экране мониторов законодательству о выборах.