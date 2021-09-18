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Недвижимость18 сентября 2021 13:11

В Ялуторовске появится новый микрорайон «Счастье»

Его построят за три года
Марина Прохорова
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В Ялуторовске появится новый микрорайон «Счастье»

В Ялуторовске появится новый микрорайон «Счастье»

Фото: Ольга Крыльцова

За три года в Ялуторовске построят новый микрорайон «Счастье». Строительство ведется в Южном микрорайоне города.

По информации городской администрации, он будет состоять из четырех многоквартирных домов на 600 квартир. Кроме того, район проектируется по современным стандартам: закрытые от машин дворы, современные детские площадки, зоны для отдыха и занятия спортом.

- Компания-застройщик обещает, что приобрести квартиры в этих домах будет возможно с привлечением федеральных программ льготного ипотечного кредитования. В настоящее время уже отрабатываются эти вопросы, - рассказали в администрации.