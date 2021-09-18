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Общество18 сентября 2021 10:29

В Ишиме появился стрит-арт, посвященный Сибирской ковровой фабрике

Он находится возле школы №8
Марина Прохорова
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Фото: Линии города | Творческий город | Ишим, соцсеть ВКонтакте

Фото: Линии города | Творческий город | Ишим, соцсеть ВКонтакте

В Ишиме появился стрит-арт, посвященный Сибирской ковровой фабрике. Основные элементы рисунка обыгрывают растительный орнамент учреждения и отсылают к мотиву Бременских музыкантов «наш ковер - цветочная поляна». Он находится возле школы №8.

Работа поделена на две части. На первой изображена рыжеволосая девушка в темных очках, лежащая на ковре из цветов. На второй - волосы этой же девушки, полностью покрыты цветами.

Кстати, создала стрит-арт победительница граффити-фестиваля «Дежурные по стране» Яна Матюшева.

Отметим, что мурал нарисован в рамках проекта «Линии города». Полюбоваться им можно возле школы №8.