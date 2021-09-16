«Кочергой – по голове, ножом – по руке». Тюменец побил друга, который не предоставил ему ночлег после ссоры с женой

Тюменец побил друга, который не предоставил ему ночлег после ссоры с женой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 по Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним медики привезли 30-летнего местного жителя с травмами руки и головы. Он рассказал, что травмы нанес его знакомый.

Стражи порядка задержали ранее судимого безработного 32-летнего тюменца, который пояснил, что пришел в гости к потерпевшему после ссоры с женой. Они выпивали, а когда подозреваемый попросил разрешения остаться у друга на несколько дней (пока отношения с супругой не наладятся), тот ответил ему отказом и между ними вспыхнул конфликт.

– В ходе ссоры злоумышленник ударил заявителя по голове кочергой, а после ножом по руке, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.