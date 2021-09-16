На набережной Тюмени подросток упал с парапета в реку. Скриншот из видео.

Несчастный случай произошел на набережной в Тюмени. Трое подростков решили развлечься и стали скатываться с перил, запрыгивая на парапет. В какой-то момент один из школьников поскользнулся и упал в реку с высоты.

– К счастью, молодой человек серьезных травм не получил. Спасатель сразу отреагировал и бросился на помощь. Тура обмелела, поэтому тюменец не захлебнулся в воде. Ему помогли подняться на первый ярус, – рассказали о происшествии в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Кстати, снижение уровня воды опасно тем, что на дне могут находиться различные предметы, например, камни, арматура, стекло.

– Не сидите на парапетах, не ходите, не прыгайте, не бегайте по ним, не катайтесь с наклонных декоративных поверхностей на набережной. Катаясь на велосипедах, самокатах или роликах, сохраняйте безопасную скорость. Не делайте резких движений и трюков. Не мешайте другим участникам движения, – просят в ведомстве.