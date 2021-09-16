Внимание тюменцев к вопросу донорства крови привлекут с помощью бойцов ММА. Фото - "Клуб смешанных единоборств Центр ММА г.Тюмень" в ВК.

Внимание тюменцев к вопросу донорства крови привлекут с помощью бойцов ММА. Федерация ММА и местный депздрав подписали соглашение о взаимодействии. Спортсмены станут инициаторами различных акций и проектов.

– Общественные организации сегодня предлагают проекты, которые объединяют жителей региона, исполнительные и законодательные органы власти. Пандемия наглядно показала, как совместными усилиями мы можем противостоять серьезной угрозе. Наши общественники хотят быть полезными, и мы готовы поддерживать их инициативы, – отметила председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

Президент региональной федерации Богдан Головков заявил, что донорами крови станут руководящий состав региональной федерации, тренеры и спортсмены. По его словам, принято важное решение – не только бороться за победы на спортивном помосте, но и участвовать в социально значимом проекте.

– Сохранять здоровье нации очень важно. Мы все можем внести свой небольшой вклад, подать правильный пример молодежи. Сдача крови – не разовая акция, мы намерены это делать регулярно, – резюмировал Головков.