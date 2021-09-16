Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 сентября 2021 года увеличилось на 221 человека, 17 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 221 и составило 58 581 человека, 17 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 201 человек выздоровел (за весь период – 51360), 35 детей заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 49122 человека остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 587671 человек, полный курс прошли 545188.

За последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.