В Тобольске мужчина изрезал ножом собутыльника из-за тысячи рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступила информация о том, что в областную больницу из микрорайона Сумкино с множественными ножевыми ранениями доставили 50-летнего мужчину. До этого пострадавший распивал алкоголь в компании.

– Позже он начал требовать от приятеля, чтобы тот вернул ему тысячу рублей. На этой почве между мужчинами произошел конфликт. «Должник» схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время оперативники задержали дважды судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемого и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал. Следователь ходатайствует об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.