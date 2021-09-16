Тюменец после ссоры с любимой выложил ее интимные фото в интернет. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Абатского района. Мужчина без согласия сожительницы выложил в сеть ее интимные фото, тем самым нарушив неприкосновенность частной жизни.

История, которая может выйти тюменцу боком, произошла 9 сентября. В этот день он был пьян и поссорился с возлюбленной, с которой у него есть общий ребенок.

– В социальной сети «ВКонтакте» он разместил скачанные им фотоснимки с изображением последней в обнаженном виде, которые стали доступны широкому кругу лиц, – отметили в региональном следственном комитете.

В настоящее время специалисты ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом его передадут в суд.